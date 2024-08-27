Elazığ'da korkunç olay: Mezarlıktaki poşetten bebek cesedi çıktı

Elazığ'da mezarlıkta bulunan ve hayvan leşi olduğu düşünülen poşetten bebek cesedi çıktı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da korkunç olay: Mezarlıktaki poşetten bebek cesedi çıktı

'da merkeze bağlı tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta poşete sarılı halde bebek cesedi bulundu.

Yakınlarının mezarını ziyarete gelen bir vatandaş, mezarlığın yanında poşete sarılı hayvan leşi olduğunu düşündüğü bir cisim gördü.

Şahıs durumu Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

CESEDİN BİR BEBEĞE AİT OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Olay yerine gelen ekipler, toprağı kazdığında poşete sarılan cismin bebek cesedi olduğunu tespit ederek durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma ekipleri, çalışma yaparak poşete sarılı halde toprağa gömülen bebek cesedini bulunduğu yerden çıkardı.

Elazığ'da korkunç olay: Mezarlıktaki poşetten bebek cesedi çıktı - 1

Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından bebeğin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

KABİR ZİYARETİNE GELEN BİR VATANDAŞ  BULDU

Kabir ziyareti için mezarlığa geldiğini aktaran vatandaş, “Mezarlığın duvarının yıkıldığını fark ettim. Babama ve amcama dua okudum. Duaları okuduktan sonra mezarlığın yanında hayvan leşi olduğunu düşündüm. Korktum da işin aslında. Amcamın oğlunu aradım ve buradaki leşi çıkartalım dedim. Annem rahatsız olduğu için o gün oradan çıkartamadık. Ertesi gün annemi tekrar hastaneye götürdüm ondan sonra tekrardan mezarlığa gelecektim. Mezarlıklar müdürünü arayarak bizim mezarlığın duvarını yıktıklarını ve bir tane de leş olduğunu söyledim. Sağ olsun o da ekiplere söyledi. Ekiplerle birlikte buraya geldiğimizde ekipler bakınca bana bebek cesedi olduğunu söyledi. Biz de hemen jandarma ekiplerine bildirdik.” dedi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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