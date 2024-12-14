Elazığ’da korkutan yangın: Beyaz eşya deposu alevlere teslim oldu

Nail Bey Mahallesi Vali Fahri Bey Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.



Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile binada bulunan 8 kişi tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.