Elazığ'da kümes yangını... Tavuk ve kuşlar telef oldu

Olay, Hicret Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir bahçe içerisinde bulunan kümeste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Çevredeki vatandaşlar, kümes içerisindeki tavuk ve güvercinleri kurtarmak için yoğun çaba sarfetti. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürülürken, bazı tavuk ve kuşların telef olduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.