Elazığ'da maden ocağında göçük: Bir işçi mahsur kaldı

Elazığ'ın Palu ilçesi Kayaönü köyü mevkisinde özel bir krom madeninde saat 10.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.



İlk belirlemelere göre, göçük altında kaldığı değerlendirilen bir işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.