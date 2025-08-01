Elazığ'da maden ocağında göçük: Bir işçi mahsur kaldı
Elazığ'ın Palu ilçesindeki bir maden ocağında göçük meydana geldi. Bir işçinin enkaz altında mahsur kaldığı belirtiliyor.
Elazığ'ın Palu ilçesi Kayaönü köyü mevkisinde özel bir krom madeninde saat 10.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
İlk belirlemelere göre, göçük altında kaldığı değerlendirilen bir işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu da, işçilerin çoğunun kurtarıldığını ancak bir işçinin göçük altında kaldığını açıkladı.
- Etiketler :
- Haberler -
- İşçi
- Elazığ
- Maden Ocağı