Elazığ'da maden ocağında göçük: Göçük altındaki iki işçi kurtarıldı

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi. Bir işçi yara almadan kendi imkanları ile kurtulurken, bir işçinin ayağı kırıldı.

Elazığ'da maden ocağında göçük: Göçük altındaki iki işçi kurtarıldı
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Edinilen bilgilere göre, Alacakaya ilçesi KEF bölgesinde Yıldırım Holding bünyesindeki Eti Krom AŞ'ye ait maden ocağında göçük meydana geldi.

verilmesi üzerine olay yerine AFAD, UMKE, sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Göçükte bir işçi yara almadan kendi imkanları ile çıkarken, ayağı kırık vaziyette çıkarılan bir işçi de ambulansa taşındı.

Yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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