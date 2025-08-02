Elazığ'da mide bulandıran görüntü: 345 kilogram tavuk etine el konuldu

Elazığ'da bir yemek üretim işletmesinde yapılan denetimde, bozulmuş 345 kilogram tavuk eti ele geçirildi.

Elazığ'da mide bulandıran görüntü: 345 kilogram tavuk etine el konuldu

İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Kontrol Görevlisi ekipleri tarafından yürütülen denetimlerde, bir yemek üretim işletmesinde yapılan incelemelerde etiketsiz, kokuşmuş, bozulmuş ve küflenmiş yaklaşık 345 kilogram tespit edildi.

Halk sağlığı açısından risk oluşturan ürünlere ekipler tarafından el konulurken, gıda güvenliği standartlarına aykırı hareket eden işletme hakkında ise 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı.

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