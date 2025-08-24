Elazığ'da motosiklet ile ticari araç çarpıştı: 1 ölü

Elazığ-Malatya kara yolu üzerindeki Malatya Caddesi’nde F.K. yönetimindeki hafif ticari araç, aynı yönde giden Kader Taş’ın kullandığı motosiklete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet yol kenarındaki ağacın dalları arasında asılı kalırken, Kader Taş ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi yapılan Taş, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Taş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Sürücü gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.