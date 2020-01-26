Elazığ'da mucize kurtuluş (2,5 yaşındaki Yüsra ve annesi Ayşe Yıldız kurtarıldı)

Elazığ'daki depremde Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazından yükselen kadın sesi üzerine harekete geçen jandarma ekiplerinin çalışması sonucu 2,5 yaşındaki Yüsra 24 saat sonra kurtarıldı.



Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. AFAD ve UMKE ekipleri başta olmak üzere ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.



Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken binada yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları sırasında Jandarma Arama Kurtarma timleri diğer unsurların desteğiyle "yaşama açılan jandarma tüneli" olarak adlandırılan galeri tekniğiyle enkaz altında bir kadınla iletişim sağladı.

Yaklaşık 24 saatin ardından kadın sesini duyan ekipler, hemen harekete geçti. Kurtarılmayı bekleyen kadın ile jandarma personeli arasındaki diyalog duygulandırdı.



Jandarma personelinin, "Buradayız, geliyoruz. Kurtaracağız. Tamam geliyoruz ışığı ve beni görüyor musun? Tamam geleceğiz. Çocuğun yanında mı? Tamam geleceğiz." demesi üzerine kadın, "Çabuk. Daha dayanamıyorum. Allah rızası için kurtarın. Işığı görüyorum. Bak elimi sallıyorum. Lütfen çabuk olun." diye karşılık verdi.



Artçı sarsıntıların sürdüğü bölgede kadın ve çocuğunun zarar görmemesi için çalışmalarını titizlikle sürdüren ekipler, Ayşe Yıldız ve 2,5 yaşındaki kızı Yüsra'yı enkazdan çıkararak kurtardı.



Enkazdan çıkarılan çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

YÜSRA'NIN ANNESİ DE KURTARILDI



Elazığ'daki depremde yıkılan binanın enkazından kurtarılan 2,5 yaşındaki Yüsra'nın annesi Ayşe Yıldız da 28 saat sonra enkazdan çıkarıldı.

Onu korumak için üzerine kapanan eşinin hayatını kaybettiği belirlendi. Çalışmalar sürerken çiftin diğer çocuğunun da cansız bedenine ulaşıldı.



Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazında çocuğu Yüsra ile mahsur kalan anne Ayşe Yıldız, arama kurtarma ekiplerinin titiz çalışmasıyla kurtarıldı.



Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma ekipleri tarafından enkazdan çıkarılan anne Yıldız, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.



SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN AÇIKLAMA



24 saat sonra enkazdan sağ kurtarılan 2,5 yaşındaki çocuğun durumuyla ilgili bilgi veren Bakan Koca, "Çocuğumuzun hastaneye nakli yapıldı. Genel durumu son derece iyi. Sadece alt ekstremitelerde ezilme dışında herhangi bir sorunun olmadığını söyleyebilirim." diye konuştu.



Enkaz altındaki çocuğun annesinin sağ olduğunu ve kendisiyle iletişim kurulduğunu aktaran Koca, babasının ise yaşamını yitirdiğini bildirdi.



Fahrettin Koca, hayatını kaybeden babanın eşinin üzerine kapanması sebebiyle çok hassas bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, şöyle konuştu:



"Özellikle vital bulgular açısından tansiyon, oksijen bulguları açısından genel durumunun son derece iyi olduğunu, iletişim kurulduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlarımız anneye damar yolu açılarak serum taktılar. Damar yolundan da besleme ve birtakım ilaçları verme noktasına kadar geldiler. Önümüzdeki birkaç saat içerisinde temennimiz anneyi de sağ salim kurtarabilmek."