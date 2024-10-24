Elazığ’da nadir görülen mercek bulutu görüntülendi

Elazığ’da oluşan mercek bulutu görsel şölen sundu.

Elazığ’da nadir görülen mercek bulutu görüntülendi

Lenticular (merceksi) bulutlar kümesi olarak bilinen bulutların ilginç görüntüsü ’ın Kovancılar ilçesi Yeşilköy’de görüntülendi.

Elazığ’da nadir görülen mercek bulutu görüntülendi - 1

Bazı kesimlerde ufo bulutları olarak da isimlendirilen mercek bulutlar, bilimsel olarak "Lenticular" şeklinde isimlendiriliyor. Çok nadir olarak gözlemlenen mercek bulutu ’da görsel şölen sundu.

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