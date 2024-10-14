Elazığ'da nadir ve zehirli bir tür: Uğur Böceği Örümceği!

Soy tehlikesi bulunan ve nadir zehirli örümcek türlerinden olan  Uğur Böceği Örümceği Elazığ'da bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Elazığ'da nadir ve zehirli bir tür: Uğur Böceği Örümceği!

'da, nadir zehirli örümcek türlerinden olan Uğur Böceği Örümceği görüldü.

Halk arasında Zehirli Uğur Böceği Örümceği olarak bilinen ve nadir rastlanılan Esus Cinnaberinus Elazığ’da görüldü. 

Elazığ'da nadir ve zehirli bir tür: Uğur Böceği Örümceği! - 1

Soy tehlikesi bulunduğundan Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) Kırmızı Listesinde tehlikedeki türler kategorisinde yer alan örümceği bir vatandaş cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Böcek ardından doğada gözden kayboldu.

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