Elazığ’da nesli tükenme tehlikesi altında olan benekli semender görüntülendi

Elazığ’ın Arıcak ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan 4 adet benekli semender, görüntülendi.

Elazığ’da nesli tükenme tehlikesi altında olan benekli semender görüntülendi

Arıcak ilçesi Gümüşkaya Mahallesi’nde bir esnaf, yağışın ardından 4 adet benekli semender gördü.

Elazığ’da nesli tükenme tehlikesi altında olan benekli semender görüntülendi - 1

Cep telefonu ile hayvanları kayıt altına alan esnaf, benekli semenderleri uzun bir süre inceledi. daha sonra doğal ortamlarına geri bırakıldı.

Temiz su kaynaklarında görülen semenderlerin, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından takip edildiği ve türünün tehlike altında olduğu biliniyor.

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