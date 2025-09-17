Elazığ'da odunlukta yangın

Elazığ'da bir odunlukta yangın çıktı.

Yangın, Üniversite Mahallesi Namık Çiftçi Cadde'sinde bulunan bir fırının odunluk kısmında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı odunluk alanda yangın çıktı.

Yangını fark eden çalışanlar durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Dumandan etkilenen fırın çalışanı ise, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.