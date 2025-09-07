Elazığ'da otluk alanda yangın
Elazığ’da nedeni henüz bilinmeyen otluk alan yangını çıktı. Alevler, ekipler tarafından söndürüldü.
Yangın, merkeze bağlı Abdullahpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.
Henüz bilinmeyen bir nedenle otluk alanda yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.
