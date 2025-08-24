Elazığ'da otluk yangını

Elazığ'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Yangın, ilçeye bağlı Altınoluk köyünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı otluk alanda çıkan yangını gören vatandaşlar ilk müdahalelerin ardından durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında ağaçlar da zarar gördü.