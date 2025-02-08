Elazığ'da otobüs kaldırıma çarptı: 3 yaralı

Elazığ'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüsün kaldırıma çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da otobüs kaldırıma çarptı: 3 yaralı

'da sabah saatlerinde şoförünün ismi henüz öğrenilmeyen şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Elazığ Belediyesi’ne ait yolcu otobüsü, Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi'nde kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.

Kazada 3 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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