Elazığ’da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı
Elazığ’da bir otomobil aydınlatma direğine çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Çaydaçıra Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.A. idaresindeki 23 AET 502 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı.
Kazada 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.
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