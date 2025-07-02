Elazığ'da otomobil devrildi: iki ölü, iki kişi yaralı
Elazığ-Bingöl kara yolunda devrilen otomobilde iki genç hayatını kaybetti.
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza Elazığ-Bingöl kara yolunda meydana geldi.
G.T'nin kullandığı otomobil, Akmezra köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçtaki 28 yaşındaki S.T. ile 19 yaşındaki S.T. hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü ile N.T, hastaneye kaldırıldı.
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