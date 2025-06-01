Elazığ'da otomobil devrildi: İki yaralı
Elazığ'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, iki kişi yaralandı.
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Kaza, merkez Çatalçeşme Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 58 TF 126 plakalı otomobil, şarampole devrildi.
Kazada, iki kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.
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