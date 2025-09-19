Elazığ'da otomobil durağa daldı: 1'i ağır 6 yaralı

Elazığ-Bingöl Karayolu Gülüşkür Köprüsü mevkiinde, 23 AFB 860 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki durağa daldı.

Kazada biri ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.



Jandarma, ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.