Elazığ'da otomobil durağa daldı: 1'i ağır 6 yaralı

Elazığ'da kontrolden çıkan otomobil durağa daldı. Kazada, biri ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.

-Bingöl Karayolu Gülüşkür Köprüsü mevkiinde, 23 AFB 860 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki durağa daldı.

Kazada biri ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Jandarma, ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.

