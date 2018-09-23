Alınan bilgiye göre, Veysel Tekdemir'in kullandığı 44 BY 384 plakalı otomobil, Elazığ-Diyarbakır karayolunun 8. kilometresinde kavşaktaki refüje çarptı.
Savrulan araç, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak devrildi.
Otomobilde bulunan Zozan Bayram, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekibince Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Elazığ'da otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü
Anadolu AjansıTürkiye
Elazığ'da otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Veysel Tekdemir'in kullandığı 44 BY 384 plakalı otomobil, Elazığ-Diyarbakır karayolunun 8. kilometresinde kavşaktaki refüje çarptı.