Elazığ’da otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı

Elazığ'da, otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Elazığ’da otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı
Fotoğraf: Arşiv

Kaza, dün akşam saatlerinde Ataşehir Mahallesi Kuvai Milliye caddesinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen  otomobil ile bir minibüs çarpıştı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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