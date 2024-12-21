Elazığ’da otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı
Elazığ'da, otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Fotoğraf: Arşiv
Kaza, dün akşam saatlerinde Ataşehir Mahallesi Kuvai Milliye caddesinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen otomobil ile bir minibüs çarpıştı.
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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