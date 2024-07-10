Elazığ'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, sürücü yaralandı. Yapılan kontrolde sürücünün 0.36 promil alkollü olduğu belirlendi.

Elazığ'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde - karayolu üzerinde Karakoçan ilçesi Kuruca mevkisinde meydana geldi.

Bingöl’den Elazığ’a seyir halinde olan M.K. (39) yönetimindeki 12 ACC 442 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde hurdaya dönen otomobildeki Ayhan Arslantaş (39) ile ismi öğrenilemeyen bir kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü M.K. ilk müdahalenin ardından Karakoçan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Cenazeler otopsi için morga götürüldü.

Yapılan kontrolde sürücünün 0.36 promil alkollü olduğu ortaya çıkarken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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