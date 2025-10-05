Elazığ’da otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Güney Çevre Yolu Tadım rampasında meydana geldi.

Otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

