Elazığ'da otomobilin çarptığı kadın kurtarılamadı

Elazığ’da yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan yaşlı kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Elazığ'da otomobilin çarptığı kadın kurtarılamadı

Kaza, gece -Malatya Karayolu 15’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eve gitmek için ana yolun karşısına geçmeye çalışan Rahile Çalı'ya (73), otomobil çaptı.

Çarpmanın etkisiyle yaşlı kadın ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşlı kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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