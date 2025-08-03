Elazığ’da otomobiller çapıştı: 1’i ağır, 6 yaralı

Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1’i ağır, 6 kişi yaralandı.

Elazığ’da otomobiller çapıştı: 1’i ağır, 6 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde -Diyarbakır kara yolunun 30’uncu kilometresinde meydana geldi.

B.Y. yönetimindeki otomobil, Ö.F.G. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada, araçlardaki 6 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 1’inin sağlık durumunun ağır olduğu belirtilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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