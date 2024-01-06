Elazığ'da park halindeki otomobil yandı: Araçtaki kişiyi itfaiye kurtardı

Elazığ'da park halindeki otomobil yangın çıktı. Araç içerisindeki şahsı itfaiye ekipleri kurtarırken, yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da park halindeki otomobil yandı: Araçtaki kişiyi itfaiye kurtardı

Fevzi Çakmak Mahallesi Alp Caddesi'nde, park halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içerisinde bulunan E.G'yi kurtardı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanık olan ve dumandan etkilenen E.G., Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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