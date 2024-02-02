Elazığ’da Roma dönemine ait sikke ve heykel ele geçirildi

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma gerçekleştirildi.



Yapılan çalışmalarda 1 şüpheli şahsın ikamet ve iş yerinde arama yapıldı. Aramada, bin 750 adet Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke, bin 150 adet Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen üzerinde çeşitli resim, figür ve yazılar olan sikke, 131 adet farklı figür ve şekilde heykel ele geçirildi.



Şüpheli şahıs ve suç unsurları hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

Mersin'de tarihi eser operasyonu: Bir çok obje ele geçirildi Haberi Görüntüle NTV’yi sosyal medyadan takip edin