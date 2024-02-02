Elazığ’da Roma dönemine ait sikke ve heykel ele geçirildi

Elazığ'da tarihi eser kaçakcılarına yönelik düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait olduğu düşünülün 2 bin 900 sikke ve 131 adet heykel ele geçirildi.

Elazığ’da Roma dönemine ait sikke ve heykel ele geçirildi

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kaçakçılığına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalarda 1 şüpheli şahsın ikamet ve iş yerinde arama yapıldı. Aramada, bin 750 adet Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke, bin 150 adet Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen üzerinde çeşitli resim, figür ve yazılar olan sikke, 131 adet farklı figür ve şekilde heykel ele geçirildi.

Şüpheli şahıs ve suç unsurları hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

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