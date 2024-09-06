Elazığ’da ruhsatsız silah operasyonu: 13 kişi yakalandı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik son 1 hafta içerisinde yapılan uygulamalarda ruhsatsız tabanca-tüfek taşıyan 13 şahıs yakalandı.

Uygulamalarda 10 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 109 adet fişek, 3 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 14 adet kartuş, 3 adet kesici alet ele geçirildi.



Şüpheli şahıslar ve suç unsurları hakkında gerekli adli işlemler yapıldı.