Elazığ’da ruhsatsız silah operasyonu: 2 kişi yakalandı

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah ticaretine yönelik operasyon gerçekleştirildi.



Yapılan çalışmalarda, 2 şüpheli şahsın iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 2 adet tabanca şarjörü, 8 adet pompalı tüfek şarjörü ele geçirildi.



Ayrıca Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği tarafından yapılan rutin kontrollerde 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 11 adet fişek ele geçirildi.



Şüpheli şahıslar ve bahse konu suç unsurları hakkında adli işlemlere başlandığı kaydedildi.

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