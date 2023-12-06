Elazığ’da ruhsatsız silah operasyonu: 2 kişi yakalandı

Elazığ’da polis ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi yakalandı.

Elazığ’da ruhsatsız silah operasyonu: 2 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ticaretine yönelik gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalarda, 2 şüpheli şahsın iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 2 adet tabanca şarjörü, 8 adet pompalı tüfek şarjörü ele geçirildi.

Ayrıca Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği tarafından yapılan rutin kontrollerde 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 11 adet fişek ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar ve bahse konu suç unsurları hakkında adli işlemlere başlandığı kaydedildi.

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