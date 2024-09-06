Elazığ’da ruhsatsız silah taşıyan 13 kişi yakalandı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik son bir hafta içerisinde yapılan uygulamalarda ruhsatsız tabanca-tüfek taşıyan 13 şahıs yakalandı.

Uygulamalarda 10 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 109 adet fişek, 3 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 14 adet kartuş, 3 adet kesici alet ele geçirildi.

Şüpheliler ve suç unsurları hakkında gerekli adli işlemler yapıldı.