Elazığ'da sağlık çalışanına darp: Kuduz aşısı yapıldı

Elazığ'da bir hasta yakını iddiaya göre, tartıştığı poliklinik sekreterinin kolunu ısırıp darp etti.

Fırat Üniversitesi Hastanesi Göğüs Polikliniğinde medyana gelen olayda iddiaya göre, yakınını hastaneye getiren F.U ile polikinik sekreteri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine hasta yakını sekretere saldırarak darp etti.

Tartışmanın sonucunda saldıran kişi tarafından ısırılan sağlık sekreterine kuduz aşısı yapılarak tedavi altına alındı.

Şüpheli F.U ise polis tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan Kamu Sağlık-Sen Genel Başkanı Ümit Karataş, darp edilen sağlık görevlisinin hakkını korumak için hukuki çalışmalar başlattıklarını belirterek, ''Kamu görevlisini görevi başında darp etmek veya buna teşebbüs etmek, hukukumuzda cezai karşılığı olan bir husustur. Bu konuda arkadaşımız davacı olmuştur" dedi.