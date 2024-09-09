Elazığ'da silahlı çatışma: 1 ölü

Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki bir kafenin önüne otomobille gelen bir grup, aralarında husumet bulunan kişilere ateş etti. Tarafların karşılıklı birbirine tabancayla ateş etmesinin ardından otomobille gelen şüpheliler olay yerinden kaçtı.



Uygulama noktasında şüpheli otomobili durduran polis, aracın arka koltuğunda bulunan B.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi. B.T'nin cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya ilişkin 4 şüpheliyi gözaltına aldı.