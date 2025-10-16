Elazığ'da silahlı kavga: Üç yaralı

Elazığ'da iki grup arasındaki silahlı kavgada üç kişi yaralandı.

Olay, İcadiye Mahallesi'ndeki İkinci Harput Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre iki grup arasında başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada üç kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kavgaya karışan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.