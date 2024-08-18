Elazığ’da sokak ortasında bıçaklı kavga

Elazığ’da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Elazığ’da sokak ortasında bıçaklı kavga

Merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle bir kişi yanında getirdiği bıçakla karşı taraftan birini bıçaklayarak kaçtı.

Olayı gören bir vatandaş, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparken kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

NTV ekibi İsrail'in yeraltı hastanesinde

TÜRKİYE HABERLERİ

Bolu Dağı geçişine yeni düzenleme: Ağır taşıtlar dikkat!

Bolu Dağı geçişine yeni düzenleme: Ağır taşıtlar dikkat!

Arkadaşların kampı faciayla bitti: Genç Metehan yaşamını yitirdi

Arkadaşların kampı faciayla bitti: Genç Metehan yaşamını yitirdi

Dilek Yarımadası'na yangın önlemi

Dilek Yarımadası'na yangın önlemi

Adıyaman’da düğün konvoyunda kavga

Adıyaman’da düğün konvoyunda kavga

İki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

İki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Park halindeki araçlara zarar verip kaçtı

Park halindeki araçlara zarar verip kaçtı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...