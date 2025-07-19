Elazığ'da sokaklar boş kaldı

Elazığ'da termometreler 40 dereceye yaklaşırken, evlerinde bunalan vatandaşlar dışarıda gölgelik aramaya başladı.

Sıcak hava nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı. Genel itibari ile serin bir havanın hakim olduğu kentte sıcaklığı gören vatandaşlar gölgelik alan ve Hazar Gölü kıyısına koştu.

Öte yandan sıcaklıkların önümüzdeki günlerde 5-12 derece arasında artacağı öngörülüyor.