Elazığ'da TIR ile otomobil çarpıştı

Elazığ'da TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında dört kişi yaralandı.

Elazığ'da TIR ile otomobil çarpıştı

Malatya Caddesi Misland Kavşağında TIR ile otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, kazada, dört kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

İNCELEME BAŞLATILDI

ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

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