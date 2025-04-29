Elazığ'da TIR ile otomobil çarpıştı

Elazığ Malatya Caddesi Misland Kavşağında TIR ile otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, kazada, dört kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.