Elazığ’da TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Kaza, öğleden sonra Elazığ-Bingöl kara yolunda meydana geldi.

Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR ile 23 KD 880 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada TIR şarampole devrilirken, otomobil hurdaya döndü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, otomobildeki Derviş Selçuk hayatını kaybetti.

Yaralanan 2 kişi ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Selçuk'un cenazesi ise otopsi için hastane morguna götürüldü.



Kazaya karışan araçlar ise yoldan kaldırıldı.