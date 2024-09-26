Elazığ'da tonlarca saman balyası kül oldu

Olay, Hankendi köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saman balyalarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin uzun uğraşı sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında tonlarca saman balyası küle döndü.