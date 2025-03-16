Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı

Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolu 35’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil seyir halindeyken kamyonete arkadan çarptı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ve jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.