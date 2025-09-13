Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı

Kaza, merkez Ataşehir Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 33 PM 576 plakalı otomobil ile 35 BNM 856 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıların tedavisi olay yerinde ambulans içerisinde yapıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...