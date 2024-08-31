Elazığ’da trafik kazası: 5 yaralı

Elazığ’da traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı.

Elazığ’da trafik kazası: 5 yaralı

Kaza, Kovancılar- karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada, çarpışmanın etkisiyle otomobil ters dönerken, 5 kişi yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, Kovancılar Belediyesi arama kurtarma ekibi ve ambulans sevk edildi. Arama kurtarma ekibi tarafından otomobilde sıkışan yaralılar kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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