Elazığ’da trafik kazası: 6 yaralı

Elazığ’da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Elazığ’da trafik kazası: 6 yaralı

Kaza, merkeze bağlı Örençay Köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A.Y. idaresindeki otomobil ile İ.G. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

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