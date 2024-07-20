Elazığ’da trafik kazası: 6 yaralı

Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Elazığ’da trafik kazası: 6 yaralı

Kaza, Güney Çevreyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 23 FR 734 plakalı otomobil ile 12 AU 966 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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