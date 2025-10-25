Elazığ'da üç araç birbirine girdi: Biri ağır beş yaralı var

Elazığ'da Akpınar Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 23 DM 170 ve 23 FN 593 plakalı otomobiller ile 23 ADM 457 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.



Kazada, biri ağır beş kişi yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.