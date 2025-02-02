Elazığ'da üç ilçede şap karantinası başlatıldı

Valilikten yapılan açıklamada, Karakoçan, Kovancılar ve Palu ilçelerinde "0" tipi şap hastalığı tespit edildiği belirtildi. Hastalığın görüldüğü bölgelerin 10 kilometre yarı çapında, karantina uygulamasının devam ettiği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Şap hastalığı, hayvanların doğum dönemine denk geldiğinden bazı işletmelerde yavru ölümleri yaşanmıştır. Hastalığın tespit edildiği ilk andan itibaren, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü, Şap Enstitüsü Müdürlüğü ve Elazığ Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü uzmanlarıyla birlikte gerekli inceleme ve eğitim çalışmaları başlatılmıştır. İl ve ilçe müdürlüklerimizde görevli veteriner hekimler tarafından aşılama ve bilgilendirme faaliyetleri aralıksız sürdürülmektedir. Üreticilerimizin, şüpheli bir vaka ile karşılaşmaları durumunda en kısa sürede il veya ilçe tarım müdürlüklerine bilgi vermeleri büyük önem taşımaktadır. Şap hastalığı nedeniyle hayvansal ürünlerin tüketiminde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır."

ŞAP HASTALIĞI NEDİR, NASIL YAYILIR?



Şap hastalığı, çift tırnaklı hayvanların akut seyirli, çok bulaşıcı ve zoonotik karaktere sahip viral bir enfeksiyonudur.



ŞAP HASTALIĞI NASIL YAYILIR?



Kimyasal etkenlere karşı dayanıksız olan şap virusu pH 7,0- 7,7 de etkilenmemekte (stabil olmakla) birlikte asit ve alkali şartlarda kısa sürede inaktive olmaktadır. Hastalık direkt ve indirekt olarak yayılmaktadır.



Hastalığın en belirgin yayılma yolu havada bulunan virusun solunum sistemi ile alınmasıyla olmaktadır. Enfekte veya kuluçka dönemindeki hayvanlar solunum, deri, sekret ve ekstretleri, süt ve sperma ile virusu saçmaktadır. Hastalık bulaşık (kontamine) hayvan ürünleri, bulaşık (kontamine) araç ve aletler, insan, yabani hayvanlar, kuşlar, rüzgar ve nakil araçları ile de bulaşabilmektedir.



İnsanlar da ise enfekte hayvanlar ile temas veya enfekte et ve süt ürünleri ile enfeksiyonu nadiren aldıkları bildirilmektedir.