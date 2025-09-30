Elazığ’da uyuşturu operasyonu:1 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent genelinde uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu çerçevede düzenlenen operasyonda bir şahsın ikametinde ve bahçesinde yapılan aramada; 2 metre boyunda 27 kök Skunk hibrit kenevir bitkisi, 4 480 gram kubar esrar maddesi ve araçta 100 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken biri ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.