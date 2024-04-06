Elazığ'da uyuşturucu operasyonu

Elazığ'da polis ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.



Düzenlenen operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelinin ikametindeki aramada, ruhsatsız tabanca, 7 fişek, 38,43 gram sentetik uyarıcı, 18 sentetik ecza, sahte kimlik, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 48 bin 800 lira ele geçirildi.



Emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin