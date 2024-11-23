Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, başka illerden Elazığ'a getirileceği bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Bu kapsamda, uyuşturucu maddeyi piyasaya sürmeye çalışan, nakleden ve saklayan 7 şüphelinin adresine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 20 kilo 14 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 7 zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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