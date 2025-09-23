Elazığ’da uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında son bir aylık süre içerisinde uyuşturucu madde kullanan şahıslara ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

Yapılan operasyonlarda; 41 parça halinde 1 kilo 145 gram sentetik kannabinoid maddesi, 8 parça halinde 643,69 gram esrar maddesi, 30 parça halinde 471,65 gram metamfetamin maddesi, 3 bin 146 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 4 adet fişek, 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

16 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 16’sı "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" iddiasıyla tutuklanırken, 4 şüpheli şahsa adli kontrol kararı verildiği ve 53 şüpheli şahsa ise "Uyuşturucu Madde Kullanmak" iddiasıyla adli işlem yapıldığı bildirildi.