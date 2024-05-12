Elazığ'da uyuşturucudan 4 tutuklama

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da uyuşturucudan 4 tutuklama

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, çalışma kapsamında birbiriyle bağlantılı olduğu belirlenen iki otomobili kent girişinde durdurdu.

Dedektör köpek yardımıyla araçlarda arama yapıldı. Araçlardan birinde 7 paket halinde 147,32 gram metamfetamin ele geçirildi.

İki otomobildeki 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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